Travolta e uccisa a 16 anni, all'omicida sospesa la patente per 10 mesi. La madre: «L'hanno uccisa ancora»

Stava andando a fare visita al fidanzato a bordo della sua moto 125. Ma arrivata sulla strada provinciale a Campodipietra, all'altezza di via Arzeri, è stata centrata da una Ford Fiesta guidata da un 36enne di origine albanese che stava per andare al lavoro. Lo scontro è stato terribile: la giovane è stata è stata sbalzata di sella ed è morta per le conseguenze dell'urto e della caduta. Per quell'incidente, avvenuto nell'aprile del 2022 e costato la vita a Samantha Renon, 16enne residente a Cesaalto, il conducente dell'auto ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi, con la sospensione della pena.

La patente di guida gli è stata tolta per 10 mesi. Ed è questo che ha scatenato la reazione della madre della 16enne. «E' inaudito - dice - che questa persona abbia provocato un incidente stradale mortale in cui è morta una ragazza e non gli abbiano tolto per sempre la possibilità di guidare. Mi aspettavo come minimo che il giudice disponesse la revoca della patente, che quest'uomo venisse costretto a rifare la scuola-guida. Invece niente, patente sospesa per 10 mesi, al termine dei quali potrà tranquillamente tornare a guidare l'automobile. Questa non è giustizia. E' come se avessero ucciso Samantha un'altra volta».