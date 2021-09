Razzia di cavi di rame nel ristorante dismesso, fermati dai carabinieri

Sono stati sorpresi a razziare cavi di rame all'interno di un ristorante dismesso, a Cessalto, in via Calnova ma sono stati inseguiti e bloccati da una pattuglia dei carabinieri che erano stati allertati da alcuni passanti che avevano notato alcuni movimenti strani nei pressi dello stabile. Ad essere arrestati un 31enne, B.D., e un 47enne, Z.M., entrambi residenti a Motta di Livenza. I malviventi hanno tentato la fuga in auto ma sono stati costretti alla resa poco dopo. Nel bagagliaio del mezzo un quantitativo importante di "oro rosso". Entrambi i mottensi sono stati rimessi in libertà al termine delle formalità di rito.