Emorragia cerebrale alla festa di fine scuola: papà di 43 anni in fin di vita

Si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Ca' Foncello il papà di 43 anni che sabato sera, 22 giugno, ha avuto un'emorragia cerebrale durante la festa di fine anno scolastico organizzata dalla scuola dell'infanzia "Maria Assunta" di Cessalto.

Stando alle testimonianze raccolte la serata di festa era iniziata nel migliore dei modi in piazza Martiri della Libertà. Un centinaio i bambini presenti accompagnati da genitori e nonni. Tutti in festa per la fine delle scuole e l'inizio delle vacanze estive. Proprio sul finire della serata, poco prima di mezzanotte, è accaduto però l'impensabile: un papà di 43 anni, N.M., si è accasciato a terra privo di sensi mentre i genitori erano impegnati a sistemare la piazza dopo i festeggiamenti. All'origine del malore ci sarebbe un'emorragia cerebrale: il 43enne, durante la serata, avrebbe lamentato di avere un forte mal di testa. N.M. vive nella frazione di Sant'Anastasio, ha moglie e un figlio. Sabato sera era arrivato alla festa insieme anche ai genitori, nonni del bimbo iscritto alla scuola "Maria Assunta". Una notizia che, in paese, ha colto tutti di sorpresa. Fortunatamente la chiamata ai soccorsi è stata immediata: dopo pochi minuti a Cessalto è atterrato l'elisoccorso notturno del Suem 118. Il personale sanitario è rimasto circa un'ora a Cessalto per tentare di rianimare e stabilizzare sul posto il 43enne prima di trasportarlo d'urgenza a Treviso. La rapidità dell'intervento potrebbe aver salvato la vita al genitore, ora ricoverato al Ca' Foncello. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, era presente alla festa in piazza ma non al momento del tragico malore: «Conosco bene il genitore e i suoi familiari: spero davvero che le sue condizioni possano migliorare al più presto. Doveva essere una serata di festa e invece ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per l'intera nostra comunità. Chissà che Maria Assunta, a cui la scuola è intitolata, possa dare il suo contribuito a questo papà. Da parte di tutta l'amministrazione sono vicino a tutta la sua famiglia in queste ore di grande apprensione e difficoltà».