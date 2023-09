Blitz dei carabinieri al parco, 17enne pizzicato con mezzo etto di hashish

In tasca mezzo etto di hashish, a casa un'altra decina di grammi di "fumo". E' la quantità di sostanza stupefacente che i carabinieri di Cessalto hanno sequestrato ad un 17enne che è stato denunciato per spaccio. I militari, nelle scorse ore, hanno eseguito un blitz in un parco pubblico di via Arco di Levante, un luogo che i residenti hanno segnalato più volte come frequentato da pusher e clienti. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due ragazzi, un 19enne ed un 18enne che sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, sostanza forse acquistata poco prima dallo spacciatore. Per entrambi è scattata una segnalazione alla Prefettura di Treviso come assuntori di sostanze stupefacenti.