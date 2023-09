Chiamata a deporre per un abuso subito 11 anni fa, il Procuratore: «L'incidente probatorio si sarebbe dovuto fare»

«Non conosco il caso ma a mio parere l'incidente probatorio sulla bambina andava fatto». Lo ha detto oggi 13 settembre il Procuratore capo esprimendo un parere sul coso di Greta (il nome è di fantasia), oggi quasi 18enne e che il 16 ottobre prossimo sarà chiamata a deporre in Tribunale a Treviso su un fatto che le è successo 11 anni fa: lo zio avrebbe abusato di lei, toccandola e baciandola intimamente quando aveva soltanto 7 anni.

La famiglia di Greta, che è di origine moldava, ha fatto tutto quello che poteva perché lo shock venisse superato ma soprattutto affinché la ragazzina dimenticasse quella brutta esperienza. Normalmente, di fronte a casi come questo, la Procura dispone di sentire - al massimo a distanza di qualche mese dalla denuncia - la vittima in un incidente probatorio che cristallizzi le sue dichiarazioni. Anche per non generare quella che si chiama "vittimizzazione secondaria", ovvero costringere chi ha subito abusi o violenza, oppure dei maltrattamenti o uno stalking, a dover rivivere quei momenti. Invece nel caso di Greta non è andata così.

«A rigor di logica - spiega Martani - quell'esame andava fatto. Anche perché a distanza di 11 anni dagli eventi è possibile che la ragazza non ricordi con precisione tutti i dettagli. Ma non fare rivivere il trauma è la ragione per cui gli incidenti probatori vengono disposti soprattutto su soggetti particolarmente giovani. Ovviamente questo non vuol dire che nella minoranza dei casi la persona che ha subito questi reati non sia chiamata nuovamente a testimoniare in aula, ma nel 99% delle situazioni questo non avviene».

La famiglia di Greta avrebbe dovuto accompagnarla in aule nell'udienza che si è svolta ieri 12 settembre ma non l'ha fatto. «Non capiamo la ragione per cui la sua presenza è necessaria» avevano detto piuttosto infastiditi. I giudici hanno spiegato però che la sua deposizione è necessaria e che comunque saranno prese tutte le misure per renderla il meno traumatica possibile. Compreso far svolgere l'udienza a porte chiuse.