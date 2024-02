Morta in auto a 25 anni, fissati i funerali di Chiara: «Eri energia in movimento»

Saranno celebrati domani, venerdì 9 febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello i funerali di Chiara Bortoletto, la 25enne morta lunedì pomeriggio in via Fraine a Colfrancui, mentre era alla guida della Mazda cabrio del fidanzato, finata rovesciata nel fosso a lato della carreggiata.

«Non c'è cura per la nascita e la morte se non godersi l'intervallo. Voglio pensarmi come energia in movimento». Queste le parole scelte dai familiari di Chiara per l'epigrafe. Frasi che riassumono bene la personalità solare e positiva della giovane, amante della compagnia e piena di amici. Chiara ha saputo godere di ogni istante della vita, sempre con il sorriso e piena di gioia di vivere, spezzata purtroppo troppo presto. Dopo le scuole dell'obbligo a Crocetta del Montello, Chiara aveva studiato come impiegata commerciale all'istituto Besta di Treviso. Poi, aveva lavorato alla Conte Metal Mec di Breganze e per undici mesi dal settembre 2018 a luglio 2019 in uno Starbucks di Londra, come supervisore. Amava molto anche la pallavolo, che aveva praticato. Negli ultimi tempi aveva lavorato come segretaria d''azienda ma continuava anche a dare una mano come cameriera, di tanto in tanto, alle Betulle. Ancora sotto choc per quanto accaduto familiari e i tantissimi amici che venerdì riempiranno la chiesa di Crocetta per l'ultimo saluto alla 25enne insieme a mamma Flora, papà Loris e alla sorella Francesca.