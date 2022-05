Muore in auto a 22 anni, fissati i funerali di Chiara Lando

Vidor si prepara a dare l'ultimo saluto a Chiara Lando, la studentessa di soli 22 anni mancata all'affetto dei suoi cari giovedì scorso, 28 aprile. La giovane era al volante di una Mini Cooper di colore bianco finita contro un autoarticolato per il trasporto dei rifiuti dell'azienda Vidori. Il veicolo guidato dalla 22enne avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta di marcia.

Inevitabile l'impatto, violentissimo, contro il mezzo pesante che stava viaggiando in direzione contraria. Inutili i soccorsi, Chiara ha perso la vita poco dopo lo schianto. Sudentessa universitaria a Ferrara, si stava per laureare in Scienze della formazione. A piangerla i genitori Luca Lando e Marzia Ferracin, insieme al fratello maggiore Marco, sposatosi lo scorso anno. La ragazza viveva con la famiglia a Colbertaldo di Vidor, in via Scandolera. Grande amante del ballo classico, aveva partecipato in passato anche ad alcune competizioni. «Una grande tragedia, siamo addolorati e vicini alla famiglia» il commento del sindaco di Vidor, Mario Bailo. Nelle scorse ore è arrivato il nullaosta per la sepoltura. Il funerale è stato fissato sabato 7 maggio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Vidor. Il santo rosario sarà recitato domani, venerdì 6 maggio, alle ore 19 sempre nella chiesa di Vidor.