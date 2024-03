Sparatoria a Chiarano, il Procuratore: «Agguato potenzialmente mortale»

Non si sarebbe trattato di un "avvertimento" ma di un vero e proprio agguato. Il calibro dell'arma usata nell'imboscata tesa nella mattinata di ieri 7 marzo a Hajdin Kukiqi, un un cittadino kosovaro di 37 anni dipendente della Lafert di Noventa di Piave, azienda che si occupa della realizzazione di motori elettrici, poteva uccidere. Lo ha detto oggi 8 marzo il Procuratore di Treviso Marco Martani. «I bossoli trovati sulla scena - ha spiegato - sono quelli di una pistola calibro 7.65. Certamente si tratta di un'arma da fuoco meno potente rispetto ad una calibro 9 ma potenzialmente i due colpi sparati contro la vittima (una ha raggiunto il 37enne ad una gamba mentre l'altro è penetrato su un fianco, n.d.r.) potevano risultare fatali».

Kukiqi è stato sottoposto ieri pomeriggio ad un delicato intervento chirurgico per estrarre il proiettile che penetrato nella parte laterale dell'addome. Il kosovaro non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque serie.

Restano tutti i dubbi sul movente del fatto di sangue. La vittima non sarebbe persona nota alle forze dell'ordine se si eccettuano dei piccolissimi precedenti di polizia per questioni che Martani definisce "bagatellari". Al momento gli inquirenti stanno sentendo la moglie e la cerchia di amici e parenti alla caccia di indizi utili che possano spiegare un agguato altrimenti incomprensibile. La famiglia di Hajdin era peraltro ben inserita a Chiarano dove si era integrata senza alcun problema. Il 37enne invece sarà ascoltato presumibilmente domani una volta che avrà recuperato dopo l'operazione.

L'operaio era uscito intorno alle 7 per raggiungere il posto di lavoro ma una volta arrivato sulla strada che era solita fare per prendere la sua vecchia Lancia grigia, è stato sorpreso da due banditi con il volto travisato dai caschi (uno, secondo un testimone, aveva i capelli lunghi che uscivano dall'elmo protettivo) e con addosso giubbotti neri. I malviventi lo stavano attendendo su uno scooterone Yamaha T-Max. Il passeggero, secondo quanto ricostruito sarebbe sceso ed avrebbe estratto una pistola con cui ha esploso due colpi verso il 37enne dopo averlo inseguito per una cinquantina di metri. L'operaio aveva quasi raggiunto l'auto ma è stramazzato a terra urlando per il dolore.

Al vaglio degli investigatori ci sono le possibili riprese fatte dalle telecamere di video sorveglianza che sono presenti nella zona di via Tabacchi a Fossalta Maggiore, che è una frazione del comune di Chiarano. Immagini che risulterebbero importanti ai fini dell'identificazione dei due responsabili.