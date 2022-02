Perde il controllo del mezzo, corriere della Bartolini finisce in un canale

Forse a causa di una distrazione improvvisa o per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del suo furgone che è finito in un canale, su un fianco. Sfortunato protagonista dell'episodio un corriere espresso di Bartolini. L'incidente è avvenuto alle 12 circa di oggi, martedì 15 febbraio, in via Chiusurata a Chiarano, di fronte alla Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo. L'autista è rimasto illeso (non è stato necessario l'intervento del Suem 118) ed è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Per il recupero del mezzo è intervenuta un'azienda privata, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza. I disagi alla circolazione sono stati molto limitati.