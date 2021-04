Scivola in un canale, pescatore salvato dai passanti

La disavventura è capitata nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, ad un 70enne di Ceggia che si trovava in via Chiusurata a Chiarano. E' stato poi affidato al Suem e trasportato in ospedale a Oderzo

Brutta disavventura per un 70enne veneziano, residente a Ceggia, sfortunato protagonista di un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto nella mattinata di oggi poco prima delle 10. L'uomo stava pescando sulla sponda di un canale, a Chiarano in via Chiusurata, e forse per un lieve mancamento ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Fortunatamente alcuni passanti, vedendo la scena, sono intervenuti e hanno messo in salvo l'anziano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato a portare sul piano strada l'uomo, affidandolo poi alle cure di medico e infermieri del Suem 118. Le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti.