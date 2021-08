Insegnante rapinata in casa, minacciata con un coltello e legata

Torna nella Marca l'incubo delle rapine in casa. E' successo a Chiarano, nella notte tra sabato e domenica, quando due malviventi, armati di coltello e con il volto travisato con dei passamontagna, hanno sorpreso in casa una 61enne della zona, S.A., di professsione insegnante. I malviventi sono entrati da una finestra lasciata aperta sul retro dell'abitazione. La vittima della rapina è stata immobilizzata e minacciata con un coltello. I polsi le sono stati legati con delle fascette di plastica. Gli stessi sì sono fatti consegnare una somma di circa 200 euro e vari monili in oro. Indagini in corso a 360 gradi da parte dei carabinieri della stazione di Cessalto e del Nucleo operativo della Compagnia di Conegliano