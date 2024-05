Agguato a colpi di pistola, l'indagato vuole denunciare il cugino

E' in carcere dal 8 maggio scorso per scontare un cumulo di 5 anni e 4 mesi di reclusione per lesioni personali, spaccio di stupefacenti e porto abusivo di arma. Ma soprattutto Edmon Balaj, 33enne di origine kosovara, è sospettato di essere implicato nel tentato omicidio del cugino, il 37enne Hajdin Kukiqi, operaio alla Lafert di Noventa di Piave. Una accusa che Balaj respinge con forza tanto che nei prossimi giorni presenterà una denuncia per calunnia nei confronti di Kukiqi. «Non ho niente a che fare con il tentato omicidio di mio cugino - ha detto dal carcere attraverso il suo legale, l'avvocato Alessandra Nava - io ai primi di marzo non ero neppure in Italia. Quello che è stato detto nei miei confronti è molto grave oltre che falso. Adesso chi ha parlato in quel modo dovrà assumersi le proprie responsabilità».

La mattina del 7 marzo Kukiqi era uscita di casa intorno alle 7 per salire nella sua auto e andare a lavorare. Mentre stava camminando è stato raggiunto da due sicari che, a bordo di uno scooter, si erano avvicinati ed avevano esploso due colpi di pistola. I proiettili avevano raggiunto il 37enne ad una gamba e all'addome. Il kosovaro, vivo per miracolo, era stato anche sottoposto ad una delicata operazione chirurgica per estrarre le pallottole.

Dal suo letto all'ospedale di Treviso Kukiqi aveva subito riferito agli inquirenti che lo avevano sentito di una serie di screzi familiari con il cugino che avrebbero potuto rappresentare un possibile movente dell'agguato. In particolare una annosa questione relativa ad alcune proprietà immobiliari. «E' l'unica persona - disse - con cui ho questioni aperte e da cui sono stato minacciato». E per sfuggire alla minaccia di ulteriori ritorsioni aveva mandato i suoi figli a vivere in Germania presso i genitori della moglie.

Arrestato qualche giorno dopo il suo presunto rientro in Italia dal Kosovo a Balaj era stata contestata l'accusa di tentato omicidio ma nei suoi confronti non era stata presa nessuna misura cautelare. Non è chiaro se il 33enne sia uno degli esecutori del tentato omicidio o piuttosto il mandante: la Procura aveva comunque disposto alcune perquisizioni che avevano portato al sequestro di un giubbotto, una scocca di scooter e del cellulare. Il suo legale ha peraltro presentato un ricorso al Riesame di Treviso perché giubbotto e parti meccaniche del due ruote fossero dissequestrate e su cui il giudici devono ancora esprimersi.

Oggi il colpo di scena: da accusato Edmon Balaj si è trasformato in accusatore. La faida familiare tra cugini sarebbe insomma ben lontano dall'essere risolta.