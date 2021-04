Chiude il "Just Cafè" di Piazzetta della Torre

Il "Just Caffè" di Piazzetta della Torre a Treviso chiude e passa di mano ad una nuova proprietà. Lo ha annunciato il titolare, Davide Carraro, con un post su Facebook. «É stato più di un lavoro - ha scritto - è stato la realizzazione di un sogno cullato da sempre, un progetto importante, é stato un gioco ed un divertimento, é stato soddisfazioni, fatiche e incertezze. É stato bonaccia e tempesta, é stato accogliere, ascoltare, ridere e discutere. É stato conoscervi e conoscermi».

«E' una decisione - spiega Carraro - che in realtà abbiamo preso qualche anno fa. Il Covid è le difficoltà dei ristoratori e dei baristi in questo caso non c'entra nulla, anzi noi abbiamo lavorato molto bene con l'asporto in questo periodo. Semplicemente non avevo più voglia di fare questa vita, abbiamo atteso che arrivasse l'occasione giusta e l'abbiamo presa». E adesso? «Adesso per un po' - risponde Davide - affiancheremo la nuova gestione, la nostra è una clientela affezionata che da un certo punto di vista va "educata", anche perché il bar cambierà nome. Poi si vedrà. Grazie a tutti quelli hanno varcato la soglia del mio locale: spero che, sorseggiando un buon caffè, ci ricorderete con un sorriso».