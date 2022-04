Rissa e schiamazzi, chiusura anticipata per un bar di Canizzano

Quindici giorni di chiusura anticipata per il Wisdom Bar & Restaurant di Via Canizzano a Treviso. Nel tardo pomeriggio di venerdì 1º aprile l'ordinanza, proposta dalla polizia locale, è stata firmata dal sindaco Mario Conte.

La chiusura del bar andrà dalle 8 di sera alle 6 del mattino. Lo scorso weekend il locale era stato al centro di alcuni controlli della polizia locale per disturbo della quiete pubblica e per una segnalazione di rissa. Il primo intervento era stato effettuato tra sabato 26 e domenica 27 marzo a causa della musica ad alto volume, udibile fino in strada. Un paio di ore più tardi alla polizia locale di Treviso era arrivata la segnalazione di una rissa scoppiata nelle vicinanze del bar. «Episodi di queste genere - spiega il comandante Andrea Gallo - minano in modo grave la vivibilità e la tranquillità dei residenti che vanno tutelati attraverso l'emissione di provvedimenti urgenti e contingibili che mirano a prevenire ulteriori e nuovi episodi simili».

Fino al 16 aprile ci sarà la chiusura totale dalle 20 fino al mattino successivo. «Per il Comune di Treviso non è una novità l'emissione di provvedimenti restrittivi di questo genere - conclude Gallo - Per due volte nel passato è stato chiuso un bar di via Tre Venezie a San Liberale. Inoltre, simili provvedimenti sono stati emessi per un bar in via Bixio, via Roma e Piazza San Vito».