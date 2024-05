Truffato il padre dell'influencer Christina Bertevello: «Usata l'intelligenza artificiale»

Intelligenza artificiale utilizzata nelle truffe telefoniche: questa l'ultima frontiera dei raggiri da parte dei ladri telematici di cui, in questi giorni, è rimasto vittima il padre dell'influencer Christina Bertevello, trevigiana d'origine ma da tempo residente a Milano.

Sul suo profilo Instagram da 897mila followers Bertevello ha raccontato in una serie di stories la disavventura occorsa al padre: «Non sapevo se era il caso di raccontare pubblicamente quanto accaduto a mio padre ma ci tenevo a mettere in guardia le persone - spiega l'influencer in un video girato mentre si trova in auto -. Mio padre è stato truffato con l'intelligenza artificiale e sono riusciti a rubargli circa duemila euro facendogli credere di stare parlando con me».

Cos'è successo quindi? I truffatori hanno chiamato il padre di Christina Bertevello usando la voce della figlia, creata con l'AI, per fargli credere che la giovane aveva bisogno di soldi dopo aver smarrito il telefono e l'ipad. Il padre dell'influencer è corso a fare una ricarica all'Iban indicato dalla figlia, perdendo così circa 2mila euro. «Non mandate soldi a nessuno - l'appello di Christina ai followers -. I truffatori stanno diventando sempre più astuti, non date a nessuno i vostri dati e i vostri soldi, nemmeno se possono sembrare vostri parenti o familiari. Detesto l'intelligenza artificiale, sta prendendo piede perché noi siamo sempre più pigri. Fa paura sapere che chiunque può riprodurre la mia voce. Viviamo in un mondo folle».