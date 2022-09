Primo giorno di caccia, ciclista impallinato da un cacciatore

Domenica 18 settembre in tutta Italia è iniziata la nuova stagione di caccia, nella Marca non sono mancate le polemiche dal momento che, verso le 11 di ieri mattina, un ciclista di 48 anni, D.B. è stato impallinato da un cacciatore in Via Erega a Castelcucco. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'uomo ha dovuto chiamare un'ambulanza sul posto perché il pallino di piombo gli si era conficcato in fronte. Della persona che ha sparato, invece, non sembra esserci traccia. Nessuno si è fatto avanti per soccorrere il 48enne, l'incidente è avvenuto in un tratto di aperta campagna. Portato in pronto soccorso, il cicloamatore residente a Fietta (Pieve del Grappa) è stato medicato. L'uomo non è in pericolo di vita.