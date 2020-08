Colpito da un infarto mentre pedala in bici: muore a 69 anni

Giovedì mattina, 13 agosto, Nico De Marco, pensionato residente a Orsago ha perso la vita colto da malore improvviso davanti cimitero di Cordignano mentre era in sella bici da corsa lungo la via per Caneva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto cardiaco non ha lasciato scampo al 69enne che si è accasciato a terra senza riuscire ad allertare i soccorsi. A dare l'allarme, pochi minuti più tardi, sono stati alcuni automobilisti che hanno subito notato il ciclista a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi ma, per il pensionato, era ormai troppo tardi. Grande appassionato di bici, De Marco era partito da Orsago questa mattina per un giro in bici in solitaria. Arrivato all'altezza del cimitero di Cordignano la stanchezza e il caldo hanno avuto il sopravvento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto. Il carro funebre ha trasportato la salma in obitorio.