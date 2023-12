Investita mentre pedala in bici, caccia al pirata della strada

Verso le 7.30 di venerdì mattina, 1º dicembre, i carabinieri di Treviso sono intervenuti in Via Grande a Mignagola di Carbonera dove la 47enne O.R., residente in zona, stava pedalando in bicicletta quando, all'improvviso, un veicolo l'ha urtata facendola finire nel fosso a bordo strada prima di allontanarsi senza neanche fermarsi dopo l'incidente.

A dare l'allarme, poco dopo, è stato un passante che si è accorto della ciclista finita nel fosso. La donna è stata portata in ambulanza all'ospedale Ca' Foncello, dove si trova ora in osservazione per le cure del caso. Secondo le prime testimonianze raccolte, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Le ricerche del mezzo pirata da parte dei carabinieri hanno dato per ora esito negativo. Un aiuto fondamentale potrebbe arrivare dalle videocamere della zona.