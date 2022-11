Investe una ciclista e fugge, trovato il pirata della strada

Era fuggito senza prestare soccorso dopo aver investito in auto una ciclista della zona. Grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona, il pirata della strada è stato però individuato nel giro di pochi giorni.

I carabinieri di Cordignano, infatti, hanno denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso un 69enne residente a Vittorio Veneto responsabile del'incidente verificatosi lo scorso 9 novembre ai danni di una 59enne residente nella zona del Vittoriese. L'uomo, dopo aver investito la ciclista, si era allontanato in tutta fretta dal luogo dell'incidente. La donna era finita in pronto soccorso dove le erano state prestate le cure del caso. Immediate le indagini da parte dei militari dell'Arma che, in pochi giorni, sono riusciti a risalire all'identità dell'automobilista fuggito.