Tragedia in Strada Ovest, ciclista trovato senza vita in un fosso

Un 88enne residente a Santa Bona, A.Z., è stato trovato privo di vita domenica mattina verso le 10 in viale della Repubblica all'altezza del concessionario Mercedes Carraro di Treviso.

L'uomo è finito nel profondo fossato a lato della strada che da VIllorba porta a Treviso. Ad accorgersi dell'accaduto un altro ciclista che passava lungo il ciglio della strada. Sul posto, oltre al pronto intervento della polizia locale, anche i vigili del fuoco e il Suem 118 con un medico che ha certificato il decesso dell'anziano. Sulle cause sono in corso accertamenti del Comando: non si esclude un malore mentre si attende la visione delle telecamere private presenti in loco per verificare se vi siano eventuali coinvolgimenti di terzi. La bicicletta da corsa, (l'anziano era ancora in abbigliamento sportivo da ciclista) è stata posta sotto sequestro dagli agenti intervenuti in attesa delle decisioni del pubblico ministero per eventuali ulteriori accertamenti. Nella giornata di domani si procederà formalmente al riconoscimento dell'uomo. tramite i familiari (moglie e figlia) che sono stati avvisati.