Malore durante un'escursione in montagna, morto carabiniere in pensione

Stava percorrendo con alcuni amici il sentiero che dal Grappa conduce al monte Solarolo, il numero 156, e improvvisamente si è accasciato a terra, privo di sensi. Sarebbe stato un infarto improvviso a stroncare un 60enne di origini napoletane, Ernesto Verde, ex carabiniere da qualche tempo in pensione e con alcuni problemi a livelli cardiaci. La tragedia si è materializzata nella tarda mattinata di oggi, 2 ottobre. I primi a soccorrere l'uomo sono stati gli amici tra cui un medico e un'infermiera che facevano parte della comitiva. Allertati anche alcuni militari della vicina caserma. La pratiche di rianimazione, subito avviate, sono proseguite anche con l'aiuto del Suem di Crespano: purtroppo ogni tentativo si è rivelato essere vano. Constatato il decesso, la salma è stata trasportata presso la piazzola del sacrario di Cima Grappa, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, per il trasferimento in obitorio a Castelfranco Veneto.