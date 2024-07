Frontale fra due auto, una finisce fuori strada e si incendia

E' di un ferito ricoverato in condizioni serie (ma non in pericolo di vita) e di uno con ferite lievi il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 12,30 di oggi, 20 luglio, in via Argine a San Michele di Piave, nel comune di Cimadolmo. Per cause in fase di accertamento due macchine, una Peugeot 308 e una una Opel Agila, si sono scontrate frontalmente. Coinvolti gli autonobilisti, il 37enne E.A.M e il 22enne M.S., entrambi del posto.

L'impatto è stato molto violento tanto che la Peugeot è finita sul vicino argine. La vettura ha sbattuto contro un albero e successivamente si è incendiata. Uno dei giodatori coinvolti nel sinistro sarebbe rimasto bloccato all'interno della sua auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale oltre ai Vigili del Fuoco di Conegliano. I due automobilisti sono stati portati all'ospedale di Oderzo.