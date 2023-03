Negozio di bici razziato, vetrata mandata in frantumi da un furgone-ariete

Nel corso della nottata tra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti nel negozio di biciclette Grint bike di Cimadolmo in via Garibaldi, asportandone una quindicina dopo aver sfondato la vetrata dell'esercizio commerciale con un furgone, infine dileguandosi per le vie circostanti. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Il furgone verosimilmente utilizzato nel colpo è stato ritrovato dalle pattuglie di Carabinieri impegnate nelle ricerche degli autori del reato a pochi chilometri di distanza da Cimadolmo. Indagini in corso dei Carabinieri di Conegliano.