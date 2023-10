Ha un malore mentre passeggia per i boschi, 71enne salvato dagli amici

Verso le 9.30 l'elicottero del Suem di Pieve di cadore è decollato in direzione del sentiero 484 che da Podenzoi sale a Casera Busnich, nelle alture circostanti il comune di Longarone. Un 71enne di Cimadolmo (TV) era infatti stato colto da un malore. A dare l'allarme sono stati i due compagni di passeggiata, le cui manovre di rianimazione si sono rivelate fondamentali. Individuato il punto durante la ricognizione, in un varco del bosco in un canale, è stato calato un verricello di 30 metri attraverso il quale sono scesi una equipe medica e un tecnico di elisoccorso. Imbarellato, l'escursionista è stato issato a bordo e trasportato all'ospedale di Belluno.