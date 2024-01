Prova la minimoto in zona industriale e cade, 25enne in condizioni disperate

Stava provando una "pit bike", una sorta di minimoto, ed è caduto violentemente a terra, sbattendo il capo sull'asfalto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 in un parcheggio della zona industriale di San Michele di Piave, a Cimadolmo, non distante dall'azienda Cvm. Il ferito, un 25enne di Maserada sul Piave, era in compagnia di un amico che ha lanciato l'allarme al 118. Intervenuti sul luoo dell'incidente ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118: medico e infermieri hanno intubato il giovane che ha riportato un forte trauma cranico a causa della caduta ed era privo di sensi. Il 25enne si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in condizioni disperate. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della Compagnia di Conegliano che hanno raccolto la testimonianza dell'amico del 25enne: i due si trovava in una zona che è interdetta alla normale circolazione stradale da alcuni blocchi di cemento.