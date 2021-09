Ruota del pullman si incendia, studenti costretti a scendere

L'incendio alle 7 di stamattina a Cimadolmo in via Roma. Sul posto i vigili del fuoco ma per spegnere le fiamme sono stati fondamentali gli estintori della vicina trattoria "La Rosa". Dieci ragazzi delle superiori accompagnati con altri mezzi a scuola

Singolare fuori programma in mattinata a Cimadolmo, in via Roma, non distante dalla chiesa parrocchiale, per un gruppo di una decina di studenti delle superiori, residenti della zona, che stavano raggiungendo i rispettivi istituti scolastici. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 di stamattina, 21 settembre. Il pullman su cui viaggiavano i giovani ha subito un guasto imprevedibile: a causa del surriscaldamento dei freni una delle ruote posteriori si è incendiata. I ragazzi sono stati fatti subito scendere dal mezzo dal conducente mentre l'incendio allo pneumatico è stato spento dagli estintori forniti dalla vicina trattoria La Rosa, in attesa dell'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano che hanno terminato l'operazione e svolto poi gli accertamenti del caso. Non si sono registrati ne' feriti ne' intossicati. Gli studenti sono stati accompagnati a scuola con un bus sostitutivo e altri da alcuni genitori, nel frattempo allertati. Intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.