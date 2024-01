Sale sul cofano dell'auto per gioco, cade e viene investito: 18enne gravissimo

Una bravata finita in tragedia: sarebbe questa la causa del drammatico incidente avvenuto nella serata di sabato 20 gennaio in via dello Sport a Cimadolmo. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto un ragazzo di appena 18 anni sarebbe salito per gioco sul cofano di un'auto. Durante la corsa il ragazzo ha perso l'equilibrio, finendo sull'asfalto e venendo investito dal veicolo.

Il tutto si è verificato alle 23.02: sul posto, vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso notturno del Suem 118. Il giovane L.P., classe 2005 residente a Ormelle, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello. I carabinieri hanno svolto i rilievi sulla dinamica, mettendo l'auto sotto sequestro. Alla guida del veicolo c'era un coetaneo del 18enne investito. Un gesto folle il loro, conclusosi nel peggiore dei modi.