Misterioso incendio divampa in un isolotto sul Piave

Domenica pomeriggio intervento dei vigili del fuoco a Stabiuzzo di Cimadolmo. Impiegato anche un elicottero per spegnere le fiamme. Indagano i carabinieri: ipotesi bravata

Misterioso incendio nel pomeriggio di domenica, attorno alle 18.30, nel greto del fiume Piave, a Stabiuzzo di Cimadolmo. Alcune sterpaglie, alberi e rovi sono stati divorati dalle fiamme in un isolotto. Sul posto è dovuto intervenire, per spegnere il rogo, un elicottero del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco e una squadra con una Jeep. L'intervento è stato necessario per la salvaguardia della flora e della fauna del parco del Piave. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. Si ipotizza che l'incendio sia doloso e che alla base dell'episodio ci sia una bravata.