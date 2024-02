Tenta il suicidio gettandosi nel Piave, gli automobilisti di passaggio la salvano

Ha tentato il suicidio gettandosi nel vuoto, dal ponte che attraversa il fiume Piave, ma è stata salvata da alcuni passanti che hanno fermato le loro auto e l'hanno fatta desistere. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì a Cimadolmo, attorno alle 8.40 circa: a lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato una donna aggrappata al parapetto, con il chiaro intento di gettarsi nel vuoto. Si trattava di una 41enne residente nella zona, affetta da gravi problemi di tipo psichico. Sono stati proprio i passanti a fermare il traffico per cercare disperatamente di convincere la donna a tornare sulla carreggiata e non buttarsi sul greto del fiume, per un volo di alcune decine di metri. Sono stati minuti di autentico terrore quelli vissuti dai presenti che hanno subito allertato anche i carabinieri.

Prima che le pattuglie dell'Arma giungessero sul posto, i presenti sono riusciti a convincere la 41enne, portandola in salvo e affidandola poi alle cure di un'ambulanza del Suem 118, fatta appositamente intervenire per soccorrerla. Solo dopo circa mezz'ora il traffico è tornato a scorrere regolare lungo la strada che attraversa il ponte. La 41enne è stata trovata in condizioni di forte stress emotivo e in crisi depressiva ed è stata subito accompagnata all'ospedale di Oderzo. L'intervento degli automobilisti di passaggio che si sono poi allontanati, anche per far defluire il traffico, è stato fondamentale.

«Sono situazioni su cui bisogna fare grande attenzione e vanno seguite» ha detto il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri «perché ci sono nelle comunità persone che sono nascoste che devono essere tirate fuori in modo da essere aiutate, anche se non parlano. Persone da seguire per evitare questi drammi che in questo caso fortunatamente non si è creato». Il Comune ha intanto chiesto ai primi soccorritori di farsi avanti per un ringraziamento pubblico e una futura benemerenza.