Circuiscono anziano e gli svuotano il conto, due persone rinviate a giudizio

Due rinviati a giudizio mentre per il terzo la posizione è stata stralciata in quanto l'uomo risulta irreperibile. Sarà il 13 febbraio del 2025 la prima udienza del processo in cui due persone saliranno sul banco degli accusati accusati di circonvenzione di incapace. La vittima è un 80enne ex imprenditore, rimasto "intortato" nel business delle cave e poi in quello immobiliare e persino della lavorazione dei metalli preziosi e ci ha rimesso, tra assegni e bonifici, l'ammontare dei suoi risparmi che la Procura stima essere stati circa 1 milione e mezzo.

Il raggiro è stato scoperto dall'amministratore di sostegno dell'anziano, che è affetto da una ridotta capacità critica e volitiva. I fatti si sarebbero svolti tra il 2015 e il 2018 quando cioè una delle persone rinviate a giudizio, dopo aver ricevuto dal pensionato una serie di assegni circolari per quasi 80.000 euro, costituisce una società di coltivazione e sfruttamento di cave. Ma il giro vorticoso di bonifici e titoli di cambio, tutti naturalmente in uscita dai conti correnti dell'imprenditore, stava solo per iniziare.

Prima è stato il turno di un presunto acquisto di terreni adibiti a cava, poi addirittura l'acquisizione di una macchina rompisassi per centinaia di migliaia di euro, quando il valore era in realtà di una trentina di migliaia di euro. Successivamente all'anziano viene prospettato anche di aprire una attività immobiliare e nel settore della lavorazione di metalli preziosi. E lui, complice una ridotta flessibilità mentale e un deficit che gli impedisce di evidenziare gli errori commessi e di effettuare delle risposte correttive, cade nella trappola.

Alla fine l'amministratore di sostegno si accorge che dei risparmi che il pensionato aveva nel conto corrente bancario, circa due milioni di euro, non sono rimaste che le briciole. E così scatta la denuncia, che si basa sulla documentazione che nel dettaglio ricostruisce movimentazioni e causali e che dimostrebbe il "sacco" di cui è stato vittima l'anziano.

Uno dei "truffatori" ha anche un altro processo a Treviso: avrebbe malmenato una troupe del programma televisivo di Mediaset "Le Iene". Con il figlio è accusato di danneggiamento e percosse ai danni di Enrico Maria Didoni e Michele Cordaro (fatti avvenuti nel maggio del 2019) la cui unica "colpa" era stata quella di svelare (a sorpresa, ma questa è una caratteristica della trasmissione) di essere della "Iene" e di aver chiesto all'uomo che cosa ne pensasse se a lui fosse stato richiesto un evento senza essere pagato, con riferimento ad alcune degustazioni di vini locali.