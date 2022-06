Si blocca la funicolare di Castelbrando, sedici intrappolati: intervengono i vigili del fuoco

Brutta disavventura per sedici turisti che nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno, sono rimasti bloccati all'interno della funicolare di Castelbrando, a Cison di Valmarino. L'allarme è scattato intorno alle 18 e per liberare le persone rimaste in trappola c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto. La "prigionia" è durata per 40 lunghi minuti, gli ultimi dieci dei quali senza energia elettrica e senza possibile ricircolo dell'aria. Tutti i coinvolti sono rimasti incolumi sebbene accaldati.