Accusa gli Stella di omicidio, nei guai una 30enne

La sua testimonianza era stata ritenuta fondamentale dagli inquirenti che, sulla base di quelle dichiarazioni, avevano emesso un ordinanza cautelare in carcere che aveva colpito Francesco e Alberto Stella. Ma l'autopsia effettuata sul corpo di Alessandro Sartor, il 45enne cameriere della locanda "Al Nakaro" di Tovena, frazione di Cison di Valmarino, morto il 30 maggio del 2019 durante i disordini avvenuti al di fuori del locale pubblico smentì la sue dichiarazioni: Sartor morì non perché colpito a pugni dal più giovane dei fratelli Stella, come aveva detto, ma piuttosto per una insufficienza cardiaca.

Ieri 2 maggio Valentina Fantin, la 30enne che punto il dito contro gli Stella, si è presentata davanti al gup di Treviso Cristian Vettoruzzo nell'udienza preliminare che la vede accusata di falsa testimonianza e calunnia. Francesco e Alberto Stella, processati per rissa assolti, si sono costituiti come parte civile assistiti dall'avvocato Danilo Riponti.

La Fantin, nel corso delle sommarie informazioni che rilasciò ai carabinieri subito dopo i fatti, disse di aver visto Francesco Stella colpire violentemente e con forza Sartor, incitato dal fratello Alberto. Poi, dopo che il 45enne si era accasciato a terra li avrebbe visti entrambi scappare. L'esame autoptico e le riprese delle video camere di sorveglianza del "Bakaro" contraddicono però la sua versione.

Era stato il gip Marco Biagetti a disporre l'imputazione coatta della 30enne, per il reato di calunnia e falsa testimonianza. I fratelli Stella vennero poi scarcerati e l'accusa di omicidio preterintenzionale venne ritirata dalla Procura. Francesco Stella, quando Sartor si sentì male e cadde a terra, si sarebbe già allontanato dal luogo mentre Alberto avrebbe atteso l'arrivo dei soccorsi. L'udienza è stata rinviata al prossimo 8 ottobre per un difetto della notifica alla Fantin.