Tragico incidente nell'Alta Marca, muore centauro di 70 anni

Una persona è morta oggi, 23 luglio, in a seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata intorno alle 9,30 a Cison di Valmarino. La vittima aveva 70 anni ed era a bordo di Harley Davidson che, per motivi in fase di accertamento, si è scontrata con un autobus di linea della Mom. Pare che lo schianto sia dovuto ad una mancata precedenza.

L'uomo, che stava percorrendo la strada provinciale 535 aTovena, è praticamente morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto. In loco sono intervenuti i carabinieri con due pattuglie, i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118 ed il personale della Mom. Il traffico nella zona è stato bloccato.