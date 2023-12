Rissa al "Bakaro" di Tovena, imputazione coatta per una delle persone presenti

Novità rilevanti nelle vicenda processuale relativa ai fratelli Alberto e Francesco Stella. Il gip Marco Biagetti ha disposto infatti l’imputazione coatta di Valentina Fantin per il reato di calunnia. La Fantin, considerata sin dall’inizio la teste fondamentale del processo per rissa che vede sul banco degli acusati, oltre ai due fratelli, 11 persone, aveva rilasciato delle dichiarazioni che sono state più volte ribadite dai magistrati come la principale fonte d’accusa a carico degli Stella, poi ampiamente prosciolti dal reato di omicidio. La donna si troverà quindi a dover rispondere in giudizio perchè avrebbe reso dichiarazioni non veritiere, il tutto evidenziato non solo dalle perizie e risultanze probatorie del fascicolo processuale ma anche dalle immagini video delle telecamere di videosorveglianza.

Il procedimento trae origine dai fatti avvenuti il 30 maggio del 2019 all’esterno della Locanda al Bakaro, quando in seguito ad un violenta rissa era deceduto Alessandro Sartor, 45enne che lavorava come cameriere. Inizialmente furono indagati e sottoposti a fermo Alberto e Francesco Stella, poi dopo l’autopsia furono scarcerati perché il decesso sarebbe avvenuto, come venne accertato dall'esame post mortem, per una insufficienza cardiaca.

Nell’ordinanza di Biagetti si fa riferimento alle dichiarazioni rese dalla Fantin in cui aveva affermato che Sartor si era accasciato dopo essere stato colpito con un violento pugno da Francesco Stella. Ma già le perizie medico legali avevano escluso qualsiasi minima percossa e dalle immagini delle telecamere è emerso invece che la giovane era all’interno del locale e quindi non avrebbe potuto aver assistito alla scena. Francesco Stella, quando Sartor cade, si sarebbe invece già allontanato dal luogo mentre Alberto avrebbe atteso l'arrivo dei soccorsi prima di allontanarsi.