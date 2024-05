Escursionista si perde sul sentiero dell'Arco: recuperata dall'elisoccorso

Scendendo da sola da Forcella Foran verso i Loff, ieri una 55enne di Borgo Valbelluna ha perso l'orientamento ed è finita sul sentiero dell'Arco, non riuscendo più a procedere né a ritornare sui propri passi.

Attivato verso le 19.40, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, dopo aver detto alla donna di non spostarsi visto che il cellulare prendeva e si conosceva la sua posizione, si è messo a disposizione con una squadra in piazzola a Castelbrando. L'elicottero di Treviso emergenza, dopo aver individuato l'escursionista, l'ha recuperata con il verricello, per poi trasportarla dai soccorritori, che l'hanno accompagnata alla macchina a Zelant.