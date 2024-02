/ Bivacco dei Loff

Malore al Bivacco dei Loff, 22enne recuperato e portato in ospedale

Intervento del Soccorso alpino delle prealpi trevigiane all'alba di sabato 24 febbraio: durante un escursione con un amico un 22enne di Padova è stato recuperato dall'ambulanza e portato per accertamenti a Conegliano. Non è in pericolo di vita