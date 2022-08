Cessalto, nove profughi lasciati ad un distributore di benzina

Nel primo pomeriggio di mercoledì 24 agosto i carabinieri di Cessalto, durante un servizio perlustrativo, hanno rintracciato 9 cittadini stranieri di origine asiatica (8 di età compresa tra i 18 e i 40 anni e 1 minore) nei pressi di un'area di rifornimento carburante in via Dante. Gli stranieri, tutti privi di documenti, in discrete condizioni di salute e verosimilmente da poco giunti clandestinamente sul territorio nazionale dalla frontiera di Trieste, sono stati condotti presso gli uffici dell'Arma per gli accertamenti del caso.