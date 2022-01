Controlli antidroga in tutta Treviso: fermate due persone

Mercoledì 19 gennaio la Questura di Treviso ha portato a termine un'importante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'operazione hanno preso parte le volanti della Questura e le pattuglie della squadra mobile, con l'ausilio del Reparto prevenzione crimine di Padova e di due unità cinofile.

Tutto il centro di Treviso è stato controllato, in particolare nella zona di Via Roma e dei giardini Porta Altinia, nonché nei quartieri di Fiera, San Liberale e San Paolo. L’attività di controllo ha consentito di recuperare alcune dosi di cocaina. In particolare, una donna quarantenne alla vista degli operatori della squadra mobile nel quartiere di San Liberale, ha tentato di nascondere in bocca la droga da poco acquistata (un grammo di cocaina) per sfuggire al controllo di polizia. Lo stesso ha provato a fare un 40enne che, in Strada Ovest, è stato tovato in possesso sempre di cocaina dopo aver tentato la fuga. Entrambi i fermati sono stati segnalati alla Prefettura, mentre sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad individuare gli spacciatori che hanno venduto le dosi di cocaina.