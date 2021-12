Auto ibrida si incendia, intervengono i vigili del fuoco

Un'auto ibrida, per cause in corso di accertamente, si è incendiata nel cortile di un'abitazione di via Aldo Moro a Codognè. A spegnere le fiamme, divampate probabilmente a causa di un corto circuito, sono stati i vigili del fuoco di Conegliano. Nessun ferito ma danni ingenti alla vettura. L'allarme è stato lanciato attorno alle 11.30 di stamattina. lunedì 13 dicembre.