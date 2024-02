Autovelox abbattuto nella notte, il Comune lo ripristina il giorno dopo

Nonostante il caso Fleximan si sia visibilmente sgonfiato nelle ultime settimane, gli autovelox nella Marca continuano a essere presi di mira dai vandali. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio lungo la provinciale 44 a Roverbasso (Codognè).

Come riportato da Qdpnews.it, a essere preso di mira è stato il contenitore (vuoto) per la rilevazione della velocità all'ingresso della frazione e al confine con il Comune di Gaiarine. Il box abbattuto si trova dove il limite passa da 70 a 50 chilometri orari ed entra in funzione solo in presenza di una pattuglia della polizia locale munita di telelaser. Serve, quindi, da deterrente più che altro. L'atto vandalico non è sfuggito all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lisa Tommasella che, giovedì mattina, ha chiesto ai tecnici comunali di ripristinare il box rovesciato. Lungo la provinciale Cadore Mare il limite nel lungo rettilineo tra Cimavilla e Cimetta (sempre a Codognè) è stato ridotto dalla Provincia a 50 km/h. La polizia locale ha in dotazione un dispositivo mobile, un telelaser Trucam, regolarmente tarato e revisionato ogni anno. Inoltre i vigili hanno un "Targa system" mobile in grado di indivuare i veicoli senza assicurazione e revisione. I controlli, dunque, continuano.