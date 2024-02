Vandalo tenta di sradicare un autovelox, è la seconda volta in pochi giorni

Nuovo blitz di un vandalo solitario ai danni dell'autovelox di via Roverbasso a Codognè. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì e si tratta del secondo assalto nell'arco di pochi giorni, sempre con le stesse modalità. Non si tratta del "solito" emulo di "Fleximan" ma probabilmente di un cittadino che ha inclinato di almeno 45 gradi il dispositivo, forse a spallate o semplicemente appoggiandosi di peso contro il box.

«È una situazione abbastanza imbarazzante, l’atteggiamento di questa persona, o di questo gruppo, ancora non si sa, è molto discutibile» ha spiegato la sindaca di Codognè, Lisa Tommasella al quotidiano on line Qdpnews.it «Ogni giorno apriamo il giornale e leggiamo di incidenti stradali causati da distrazione, alta velocità, guida non consapevole. Qui stiamo facendo, come amministratori, sforzi per educare alla civiltà e al rispetto delle regole e del Codice della strada e poi ti ritrovi a vedere queste persone che pensano di fare un atto goliardico, ma qui stiamo scherzando con la vita delle persone». L'autore potrebbe essere un cittadino multato ma non si escludono altre piste su cui ora indagano i carabinieri. «L’autovelox è un deterrente per ricordare ai guidatori che stai entrando in centro abitato, e che bisogna prestare attenzione» chiude la sindaca «Invece di valorizzare questo rispetto delle regole, si prendono a calci gli autovelox. E’ un gesto deplorevole e spero di poter presto identificare il colpevole o i colpevoli».