Malore alla partenza della corsa podistica, grave un 65enne

Un 65enne veneziano, R.F., di Noventa di Piave, si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un malore da cui è stato colpito domenica mattina, 29 ottobre, alla partenza della 43esima edizione della corsa podistica di Campocervaro, a Codognè. L'uomo si è accasciato al suolo ed è stato prima soccorso dal personale medico presente e poi dagli infermieri del Suem 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero, mezzo con cui il podista è stato poi accompagnato prima all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano e poi al nosocomio trevigiano. L'episodio è avvenuto alle 8.45 circa e ha costretto gli organizzatori della corsa podistica a ritardare di oltre 30 minuti la partenza. Anche il tracciato di gara, un evento che ha richiamato decine di runner, oltre al presidente del Veneto, Luca Zaia, è stato modificato per permettere i soccorsi.