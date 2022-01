Scuolabus perde due ruote in corsa e resta "azzoppato"

Singolare episodio lunedì mattina, 17 gennaio, di fronte al municipio di Codognè, poco dopo le 10. Uno scuolabus della ditta Marcon R.D.M. di Godega di Sant'Urbano, mentre era in servizio ma viaggiava vuoto (i ragazzi di elementari e medie erano già in classe), ha perso gli pneumatici posteriori di sinistra ed è rimasto fermo, in panne. Alla guida del veicolo "azzoppato" c'era una guidatrice molto esperta che non ha potuto far altro che segnalare all'azienda l'episodio per avviare poi le operazioni di recupero e riparazione del guasto. Sembra che il mezzo fosse stato sottoposto a revisione da pochi giorni ed il danno potrebbe essere attribuibile ad alcuni bulloni male avvitati. L'incidente, in altre circostanze e con velocità superiore rispetto a quelle in cui il fatto è avvenuto, avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Solitamente sono 28 i ragazzi trasportati a bordo, su una capienza di 40 posti.