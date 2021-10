In lotta contro il covid da un mese, muore imprenditore 64enne

A Colle Umberto lo conoscevano tutti e in molti oggi ne piangono la scomparsa: anche se in pensione non mancava di far sentire il suo supporto alla Fonderia Fag, l'azienda che aveva ereditato dal padre e che ora aveva lasciato gestire ai figli. Lutto nella comunità trevigiana per la morte dell’imprenditore Alberto Turchetto, mancato giovedì sera all'età di 64 anni all'ospedale di Vittorio Veneto a causa di una grave forma di Covid-19. Turchetto combatteva contro il virus, manifestatosi inizialmente come una semplice influenza, da almeno un mese: avrebbe dovuto vaccinarsi a fine settembre ma purtroppo il Covid lo ha colpito prima che potesse immunizzarsi. Purtroppo l'aggravamento delle sue condizioni ha costretto i medici a ricoverare l'uomo in terapia intensiva dove si è lentamente spento. Turchetto, originario di Meschio (Vittorio Veneto) lascia le figlie Giorgia, Alessia e Arianna e le loro famiglie. Martedì alle 15.30 presso la chiesa di Colle Umberto sarà celebrato il funerale.