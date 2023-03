Tir con cisterna per il trasporto della farina si capovolge, strada interrotta

Non ha fortunatamente provocato feriti lo spettacolare incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 16 marzo, in via Pin delle Portelle a Colle Umberto. Un camion con una cisterna come rimorchio (trasportava farina che non è però andata dispersa) è uscito di strada sbandando verso destra, ribaltandosi su un fianco dopo aver divelto un cartello stradale. Il tir è rimasto di traverso sulla carreggiata, bloccando di fatto la circolazione che collega la Pontebbana alla provinciale 71. A causare l'incidente potrebbe essere stato lo scoppio di una gomma della cisterna del rimorchio. L'autista è rimasto illeso, soccorso ugualmente da medico e infermieri del Suem 118, e in via Pin delle Portelle sono giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha dovuto deviare la circolazione verso Cordignano. Sul luogo dell'incidente presente anche il sindaco Sebastiano Coletti.