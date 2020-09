In discesa contromano, studente si schianta con la bici contro un muro

E' stato un primo giorno di scuola che difficilmente dimenticherà quello di un giovane studente di Colle Umberto che frequenta le scuole medie nella zona. Il giovanissimo si è reso protagonista, proprio dopo le 13 di oggi, lunedì, di un incidente stradale avvenuto in via Calvario, nella frazione di San Martino, mentre stava facendo ritorno a casa, da scuola. Lo studente, scendendo in contromano in sella alla sua bici, in un tratto in discesa della via (è appunto un senso unico), ha perso il controllo della sua bici, schiantandosi poi contro il muro di recinzione di un'abitazione. Il giovane è stato soccorso da alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme al 118. Sul posto, oltre ai genitori, è giunto l'elicottero del Suem oltre ad un'ambulanza che ha poi trasportato il ciclista all'ospedale di Conegliano. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

