Topi da appartamento svaligiano due case, bottino da decine migliaia di euro

Doppio colpo dei soliti sconosciuti nella serata di ieri, 29 settembre, a Colle Umberto. I furti in casa hanno preso di mira una abitazione in via Bottecchia e in via Ragazzi del '99. Nel primo caso i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta dentro, hanno portato via diversi preziosi che hanno trovato nelle diverse stanze. In via Ragazzi del '99 invece i malviventi sono entrati da una finestra. Dentro alla casa i ladri hanno trovato una cassaforte e, forzata l'apertura, hanno rubato i gioielli e il denaro contenuto all'interno. Il bottino dei due colpi ammonterebbe complessivamente a varie decine di migliaia di euro.