Ruba due carriole e un gonfiabile dall'esterno di un negozio: ladro smascherato

Ha preso della merce esposta da un negozio di Colle Umberto (il Brico), un materasso gonfiabile e un paio di carriole, e si è dileguato al volante del proprio fuoristrada. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 23 settembre, e ha visto come protagonista un 52enne della zona. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Vittorio Veneto sono intervenuti per svolgere gli accertamenti dopo la segnalazione del proprietario del negozio. In breve tempo l'uomo è stato fermato in possesso della refurtiva, del valore di circa 200 euro. Sarà deferito in stato di libertà per furto aggravato.