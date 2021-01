Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Conegliano per spegnere un incendio, divampato nella prima mattinata di oggi, martedì 19 gennaio, in un parcheggio lungo via Menarè, a Colle Umberto. Ad essere distrutta dalle fiamme l'auto di un residente, una Mercedes station wagon che viaggiava in direzione Vittorio Veneto: probabilmente a provocare il rogo è stato un corto circuito all'impianto elettrico. La vettura è andata completamente distrutta. Illesa l'automobilista, una ragazza residente della zona, che è riuscita, dopo aver visto del fumo uscire dal cofano, ad accostare in tempo scendere in tempo dal veicolo.