Fienile dato alle fiamme, rogo forse appiccato da una baby gang di piromani

Ci sarebbe l'ombra di un atto vandalico, forse commesso da una baby gang, alla base dell'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, poco prima delle 18, ha interessato uno stabile di via Congie a Colle Umberto. Ad essere interessato dalle fiamme è stato un immobile disabitato, di due piani, adibito a fienile e ricovero attrezzi e di proprietà di una 60enne del posto. L'incendio si è propagato all'intero edificio e ha causato danni soprattutto al tetto in legno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento vittoriese che hanno scongiurato il peggio. Non si esclude che le fiamme siano scaturite per un gesto doloso o per imprudenza: un gruppetto di giovani sarebbe stato infatti notato nei pressi dello stabile in un orario prossimo all'evento. Nessun danno a persone o feriti. Accertamenti sono ora in corso, su coordinamento della Procura di Treviso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

«E' un luogo che è stato frequentato da ragazzi anche da fuori comune, è una casa disabitata, un fienile» ha commentato il sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti che lunedì sera è intervenuto sul luogo in cui si è verificato l'incendio «i vicini hanno detto ai carabinieri di aver visto dei ragazzi allontanarsi da li ma al momento non ci son prove che li ricolleghino al fatto. Il dubbio c'è perchè in zona ci sono stati piccoli episodi di piccoli ricoveri attrezzi danneggiati. Cose di poco conto come finestre forzate, porte forzate, nessun caso di questo tipo e mi auguro non ci sia questa situazione. Abbiamo richiesto ai carabinieri di intensificare i controlli. La fortuna è stato che l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio evitando che le fiamme potessero interessare anche l'edificio principale».